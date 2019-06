El ex intendente de Tigre, quien hoy confirmó que será el primer candidato a diputado nacional del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, aseguró que quienes hoy lo critican por haber conformado un frente junto a Unidad Ciudadana son las mismas personas que en 2013 reivindicaban su coraje por enfrentar a la ex Presidente en las urnas. No obstante, marcó diferencias con Cristina Kirchner y con los dirigentes que plantearon la necesidad de hacer una revisión de las causas judiciales.