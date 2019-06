En un escrito de 678 paginas –las mismas que requirió el último procesamiento de Claudio Bonadio sobra la cartelización de publica-, la fiscalía pidió mandar a juicio a la ex presidente Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha Roberto Baratta, junto a los ex funcionarios Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José Maria Olazatgasti, Rudy Ulloa, José Lopez, Juan Manuel Abal Medina y Hugo Larraburu.