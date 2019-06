La situación con Massa aseguran en su equipo que es parecida. El ex intendente de Tigre pidió que su bloque del Frente Renovador en el Congreso no se vaya a diluir por su acuerdo con el kirchnerismo. La decisión es formar un interbloque. "No voy a estar bajo la pollera de Cristina", habría dicho según la frase que le adjudican, y promete mantener su planes de gobierno y plantarse cuando haya que hacerlo en futuros debates en el Congreso.