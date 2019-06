El teléfono celular de Alberto Fernández no descansa. Los médicos del Sanatorio Otamendi ya le llamaron la atención: el lunes intercambió audios y mensajes de WhatsApp hasta cerca de las once de la noche y en la mañana de hoy después, del desayuno, otra vez habló con dirigentes y hasta con algunos periodistas para tranquilizar a todos. A varios les dijo que no puede creer el "bodrio" que se armó y con más o menos humor se molestó y se rió con las distintas versiones que circularon sobre su salud. "Estoy muy bien, muy bien", repitió a cada persona con la que habló.