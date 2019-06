¿Qué implica que la ex Presidente y precandidata a vicepresidenta no esté presente? Para el caso y la audiencia nada. Hoy el Tribunal Oral Federal 2 continuará con la lectura de la acusación. Es una etapa en la que los acusados no intervienen y sus abogados, en principio, tampoco. Pero el Código Procesal Penal de la Nación establece que los imputados deben estar presentes cuando se lee la acusación. Pero los jueces autorizaron a la ex mandataria a no asistir "siempre y cuando acredite debidamente la superposición de las funciones de la labor parlamentaria con la celebración de cada una de las audiencias de debate".