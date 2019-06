En el juicio se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas que durante 12 años los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner le dieron a las empresas de Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz. Junto con la ex mandataria están acusados Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, -ambos detenidos-, el arrepentido ex secretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios del área de Vialidad nacional y de Santa Cruz. Excepto la ex mandataria, el resto está presente en la audiencia.