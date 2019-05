El juicio oral comenzó hace dos semanas y junto con la ex mandataria están siendo juzgadas otras 12 personas, entre ellas el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el empresario Lázaro Báez -ambos detenidos-, el arrepentido ex secretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios del área de Vialidad nacional y de Santa Cruz.