Por eso nadie en Mendoza cree que la obstinación de De Marchi por ser gobernador de su provincia no esté avalada por Macri. El precandidato lo niega y se sabe que, teniendo una relación directa con el Presidente, no quiso llamarlo para no arriesgarse a que le pida que se baje. Pero Cornejo no cree ese tipo de explicaciones y viene aumentando presión contra el Gobierno nacional, montado en un hecho innegable: el 58% de los mendocinos avalan su gestión, en tanto el 67% desaprueba la gestión de Macri.