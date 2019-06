– La verdad que no lo sé, lo cierto es que no hay reelección en la provincia de Mendoza, una de las poquísimas donde no hay reelección. Por lo tanto, el 10 de diciembre, sí o sí, viene un nuevo gobernador a la provincia. Nunca hubo un gobernador que haya tenido dos mandatos, no solo por reelección porque no se puede, sino que tampoco ninguno ha vuelto. Mendoza tuvo todos gobernadores distintos desde el 83 hasta la fecha. Hubo un camino interesante de la provincia, pero creo que hay que agregarle más potencia. Porque tenemos un enorme potencial de desarrollo hacia adelante y en lo personal me motiva para avanzar hacia adelante, y eso no es negociable. Yo podría haber sido reelecto intendente o diputado nacional, cuestiones que el entorno del gobernador transmitió públicamente. Lo que nos da volumen hoy, justamente, es que hemos persistido en el camino de lo que creemos que hay que hacer sin ceder en términos de acuerdos de cúpulas, y eso los vecinos lo están valorando.