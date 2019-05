Explicaron en el Instituto Patria que a diferencia de otros cierres de precandidaturas, esta vez la ex presidenta fue "cuidadosa" al comunicar la decisión que aceleró como una señal hacia Sergio Massa, (a quien todavía no dejan de esperar en el Frente Patriótico), y que el diálogo fue muy cordial. Cristina no estuvo sola. A su lado se sentó Alberto.