En Alternativa Federal están dispuestos a encauzar el vínculo con el ex ministro de Economía. Pero le hicieron un pedido claro. Debe clarificar si va a competir en unas PASO o no. Si no lo hace, no hay motivos para negociar. Es una condición concisa. Ya no hay margen para especulaciones o para patear hacia adelante definiciones que la mayoría del armado quiere tener claras ahora.