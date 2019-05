En gobierno consideran que Tinelli y Scioli no aportaran un importante caudal electoral, y que su participación en Alternativa Federal depende de la continuidad de la relación política que mantenga Lavagna con ese espacio electoral. Si la interna entre el ex ministro de Economía y el gobernador cordobés se termina en los próximos días, esto implica que Miguel Lifschitz y Margarita Stolbizer se sumaran a esa coalición política. Y si eso sucede, Scioli no tiene ningún chance de compartir el mismo espacio político con Lifschitz y Stolbizer, aseguran en Balcarce 50.