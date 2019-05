"Esto está empezando a funcionar, lleva tiempo, pero está empezando a funcionar", destacó el mandatario durante el acto, en el que estuvo acompañado, además de Vidal, por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Y agregó: "Nosotros no veníamos a construir las bases, sino para que el país crezca y se desarrolle, pero las bases no estaban; por eso la necesidad de los trenes, los aeropuertos, los puertos, el 4G y la conexión en todo el país. Sin conexión no hay futuro, ¿de qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían conexión? Es como tener asado pero no parrilla".