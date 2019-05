"No comento lo que hace otro espacio político. No soy parte del kirchnerismo. (Alternativa Federal) va a tener fórmula propia. No vamos a formar parte de ni de una alianza con el kirchnerismo o Cambiemos", sostuvo Schiaretti, que además agregó que "al candidato lo vamos a elegir entre todos, antes del 22 de junio. Pero hay que bajar la ansiedad, falta un mes, que en tiempos de Argentina es un siglo".