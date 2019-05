¿Hay tiempo para una sorpresa? Todo puede pasar hasta el cierre de listas. Sin embargo, en el entorno de María Eugenia Vidal repiten que a ella no le interesa la pelea por la Presidencia. Es más, le incomoda estar desmintiendo rumores todas las semanas. Está convencida que su suerte está atada a la de Macri. No se imagina un 2020 con un kirchnerista en la Casa Rosada y ella en la provincia de Buenos Aires. Tampoco cree que haya margen para que Cambiemos gane en el plano nacional si primero no festeja en territorio bonaerense. Simplificado: ganan los dos o pierden los dos.