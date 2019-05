Como integrante del TOF 2 que actualmente preside, Gorini llevó adelante el juicio de encubrimiento de la voladura de la AMIA, que terminó en la condena el 28 de febrero pasado al ex juez Juan José Galeano, al ex jefe de la ex SIDE Hugo Anzorreguy y a Carlos Telleldín. El ex presidente Carlos Menem salió absuelto.