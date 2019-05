Llamó la atención que en el panel sobre justicia que expusieron los diputados Graciela Camaño del massismo y Luis Tonelli del PRO junto con el abogado Daniel Lipera no se abordó de manera directa el tema de la Corte y las causas de Cristina Kirchner. Pero Infobae pudo saber que ello estaba previamente acordado para no ocupar toda la atención en la coyuntura. Por el contrario, los legisladores hablaron de la necesidad de dar mayor transparencia al Consejo de la Magistratura y a la Auditoría General de la Nación, temas sumamente técnicos y ajenos a la polémica que generó en el ámbito judicial la decisión de la Corte de posponer el juicio oral a la ex Presidente previsto para el 21 de mayo.