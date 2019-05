Entre los que manejan los temas judiciales en la Casa Rosada, se quejan de que la decisión haya quedado plasmada en solo "una línea y media" que tiene la resolución conocida ayer. "No querían decir nada y minimizar el impacto. Trataron de vendérsela a los dos lados. A los kirchneristas, el mensaje fue que frenaron el juicio. A los que alentamos que los procesos por corrupción avancen, que así se evitan futuras nulidades", sostiene una alta fuente del Ejecutivo que no oculta su malestar. Y agrega: "Creyeron que con un costo relativamente bajo, podrían ganar un crédito alto". La lectura es que la decisión de los cortesanos está en línea con la posibilidad de que la ex presidenta vuelva al poder.