-Creo que la gente no come obra pública, ni llena su heladera con luces led, ni come pavimento en los municipios. Atrás de la cortina de humo de buenas campañas publicitarias se esconde el deterioro de la calidad de vida de los bonaerenses. Hay deterioro de las aspiraciones económicas porque no hay comercio y no hay industria. Es muy raro que alguien vote a conciencia a María Eugenia Vidal, que nos entregó al poder central para que nos endeuden, nos saqueen y comprometan el futuro inmediato.