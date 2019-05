Otro candidato que el Gobierno aún no envió – y es factible que no lo haga antes de las elecciones- es el destinado a cubrir el estratégico Juzgado Federal Nº 1 de La Plata, que tiene competencia electoral en toda la provincia de Buenos Aires. A la cabeza de la terna quedó el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, a quien el oficialismo no mira con buenos ojos por cómo su impulso a la investigación por presunto espionaje ilegal político judicial, iniciada por una denuncia de extorsión contra el falso abogado Marcelo D'Alessio.