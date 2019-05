La causa D'Alessio que se sigue en Dolores dio un giro insólito: la ex defensora de Leonardo Fariña pasó de ser querellante a acusada. El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla llamó a declaración indagatoria a la abogada Giselle Robles y a su ex socio, Franco Bindi, para el lunes y martes de la semana próxima. El magistrado sospecha que, junto a una tercera abogada que dijo que "coacheó" a Fariña, participaron en la orientación de declaraciones en causas penales contra ex funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner.