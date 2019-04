Por lo pronto, el encuentro de presidentes es un hecho significativo si se tiene en cuenta que Macri y Morales vienen evitándose desde el año pasado y no habían logrado un encuentro bilateral por mantener diferencias en temas espinosos como el gas, el acuerdo de reciprocidad sanitario y el caso de la crisis de Venezuela. De hecho, a fines del año pasado Morales estuvo en Buenos Aires para participar de un encuentro con la comunidad boliviana y no se acercó a la Casa Rosada para visitar a Macri. No sólo ello. Ayer, Evo Morales estuvo en un acto en La Matanza con referentes del kirchnerismo como la intendenta Verónica Magario y el diputado Fernando Espinoza.