Arrillaga, de 85 años y en prisión domiciliaria por otras condenas por delitos de lesa humanidad, escuchó su condena desde la primera fila de la sala de audiencias. Por la mañana había dicho sus últimas palabras: "Soy inocente. No he dado orden directa ni indirecta para que se mate a nadie. Y dejo una frase: soldado si tu vida estuvo en peligro no te arrepientas, defendiste a la patria".