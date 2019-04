Lavagna, por su parte, tiene interés en propagar su idea y buscar consensos que lo ayuden a construir lentamente su candidatura. El tiempo lo apremia. En los próximos dos meses el ex ministro deberá tomar la determinación final. Si se presenta o no en los comicios. Y de que forma lo hace. Porque pese a tener tomada la decisión de no competir en una PASO de Alternativa Federal, en el peronismo federal esperan que cambie de parecer. Además, entienden que si decide ir por fuera del armado, su postulación no tiene destino.