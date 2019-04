La extradición es un proceso un poco más largo. Requiere el pedido de un país y el análisis del caso. En rigor, no hay un acuerdo de extradición entre Argentina y Belice. "Pero eso no impide que el proceso se pueda hacer", le dijo a este medio una fuente que trabaja en el caso. "No debería haber ningún elemento que demore esto más de 10 o 15 días", agregó con confianza sobre el plazo en que Samid tendría que estar en Argentina.