"Seremos respetuosos de la decisión que tome", agregó. Y señaló: "Tenemos que dejar de escamotear el magisterio de Francisco, no reducir el tema papal a si sonrió o no, si regaló un rosario o no, si va a venir a o no. A los argentinos, en general, nos cuesta al Papa dejarlo ser Papa, queremos que siga siendo un argentino más".