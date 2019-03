"El Dr. Kirchner me preguntó cómo me había ido en esa reunión y yo le conteste que más o menos. En la reunión con Peralta, me presentó a la Contadora Penedo. Con ella quedo en contacto. A ella le llevaba la información y la documentación que me requería. Realicé aproximadamente once viajes a Buenos Aires para aportar documentación. Yo temía por el resultado de la pericia porque la documentación de algunos de los actos económicos no era suficientemente consistente desde el punto de vista legal, porque, por ejemplo, durante el año 2008 Néstor Kirchner había vendido aproximadamente 13 propiedades que se transfirieron a Austral Construcciones y Rudy Ulloa, entre otros, y no estaban todas las escrituras y algunas eran copias simples. Quiero aclarar que la documentación que yo iba a aportando alguna la tenía en mi poder y otra me la proporcionaba Copetti. En el mes de diciembre 2009 Penedo me hace un último pedido y traigo a Buenos Aires la última parte de la documentación. Días después regreso para firmar el informe pericial del que yo era perito de parte".