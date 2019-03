"Hay unos cuantos en el Gobierno que decididamente no ven relevantes a las Fuerzas Armadas y creen que son temas postergables. Lo justifican a su manera, como que no se pueden encarar medidas hasta que no se solucione la situación económica. Es casi como si fuera el huevo o la gallina. Lamentablemente no reparan en que la defensa también tiene implicancias directas, medibles y capacidad de resultados de obtención de recursos para el Tesoro Nacional", expresa Chighizola a Infobae desde el living de su departamento, situado en el barrio de Belgrano. No quiere dar nombres o acusar a nadie en particular.