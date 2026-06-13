México

Exhiben a diputado del PT por usar tenis de hasta 20 mil pesos en el Mundial 2026

Las fotos del miembro del Partido del Trabajo, con entradas preferentes y un Rolex, produjeron críticas por la brecha entre la clase política y los aficionados

Guardar
Google icon
El diputado Antonio López Ruiz, fue captado en el Estadio Ciudad de México con calzado Givenchy y accesorios de lujo en la inauguración del Mundial 2026. (Especial)
El diputado Antonio López Ruiz, fue captado en el Estadio Ciudad de México con calzado Givenchy y accesorios de lujo en la inauguración del Mundial 2026. (Especial)

La presencia de Antonio López Ruiz, diputado federal del PT, en el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca reavivó el debate en redes sobre la congruencia política y sus gastos.

El legislador fue captado por diversos asistentes y usuarios luciendo unos tenis Givenchy valuados en cerca de 20 mil pesos, escoltado por otros accesorios de lujo en uno de los eventos más costosos del año.

PUBLICIDAD

La presencia de Antonio López Ruiz, diputado federal del PT, en el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca reavivó el debate sobre la congruencia política. (X/ @soy_tonolopez)
La presencia de Antonio López Ruiz, diputado federal del PT, en el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca reavivó el debate sobre la congruencia política. (X/ @soy_tonolopez)

La polémica no tardó en escalar. La imagen del diputado, quien ha impulsado un discurso de austeridad y cercanía con la ciudadanía, contrastó con la ostentación pública justo en un país donde el precio de los boletos rebasó los ingresos de la mayoría de ciudadanos.

¿Quién es Antonio López Ruiz y cuál es su papel en el PT?

La polémica por los tenis de lujo llevó a muchos a preguntarse por el perfil y trayectoria del diputado. Antonio López Ruiz es diputado federal y forma parte de la bancada del Partido del Trabajo.

PUBLICIDAD

  • López Ruiz ha defendido públicamente la agenda de la Cuarta Transformación y se ha pronunciado en contra de los excesos en la función pública.
  • Su carrera legislativa incluye la presentación de iniciativas centradas en derechos sociales y combate a los privilegios.
Antonio López Ruiz integra la bancada del Partido del Trabajo y defiende públicamente la agenda de la Cuarta Transformación. (X/ @soy_tonolopez)
Antonio López Ruiz integra la bancada del Partido del Trabajo y defiende públicamente la agenda de la Cuarta Transformación. (X/ @soy_tonolopez)

El caso ahora lo posiciona dentro de la mirada nacional, donde la coherencia entre su discurso y su vida pública es cada vez más exigida.

Tenis Givenchy y el discurso de cercanía con el pueblo

El episodio comenzó con la publicación de fotografías en las que Toño López aparece en las afueras del Coloso de Santa Úrsula, acompañado de colegas, y con accesorios que rebasan el salario mensual promedio de millones de mexicanos.

  • Los señalamientos por su Rolex, los precios de sus entradas preferenciales y principalmente por sus Givenchy Wing Sneaker High Top, que oscilan entre los 11 mil y los 17 mil pesos en sitios de reventa, se multiplicaron ampliamente.
  • Usuarios reclamaron la falta de coherencia entre el discurso de “primero los pobres” y la realidad de los representantes, al exhibir artículos de alto costo y acceso a asientos preferentes.
Se multiplicaron los señalamientos por un Rolex, entradas preferenciales y los Givenchy Wing Sneaker High Top, que se venden entre 11 mil y 17 mil pesos. (Captura de pantalla)
Se multiplicaron los señalamientos por un Rolex, entradas preferenciales y los Givenchy Wing Sneaker High Top, que se venden entre 11 mil y 17 mil pesos. (Captura de pantalla)

El caso de los tenis de casi 20 mil pesos se convirtió en un símbolo de la distancia entre la clase política y la vida de la mayoría de los ciudadanos.

Otros políticos y empresarios en el Mundial 2026

La presencia de Toño López no fue la única que llamó la atención. La inauguración del Mundial 2026 se convirtió en un escaparate de la élite política y empresarial mexicana, con asistentes que ocuparon zonas preferentes del estadio.

  • Entre los asistentes estuvieron Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), Samuel García (gobernador de Nuevo León), Alessandra Rojo de la Vega (alcaldesa de Cuauhtémoc), Xóchitl Gálvez (excandidata presidencial), Pablo Lemus (gobernador de Jalisco) y Ricardo Salinas Pliego (empresario).
  • Los boletos para el evento alcanzaron precios que superaron los 100 mil pesos en zonas VIP y hasta 245 mil pesos en paquetes hospitality.
La inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México reunió a políticos y empresarios como Ricardo Salinas Pliego Alejandro Moreno, Samuel García, Alessandra Rojo de la Vega y Xóchitl Gálvez. (Foto: Redes)
La inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México reunió a políticos y empresarios como Ricardo Salinas Pliego Alejandro Moreno, Samuel García, Alessandra Rojo de la Vega y Xóchitl Gálvez. (Foto: Redes)

Así, la asistencia masiva de políticos y empresarios reforzó la percepción de privilegio en torno al medíático evento en la CDMX.

Temas Relacionados

Estadio AztecaEstadio Ciudad de MéxicoPTPartido del TrabajoMundial 2026Política Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 13 de junio

Si vas a tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 13 de junio

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 13 de junio: inundación por fuertes lluvias en Coacalco, Edomex

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este sábado

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 13 de junio: inundación por fuertes lluvias en Coacalco, Edomex

Clara Brugada enfrenta rechiflas durante la celebración del Gran Desfile Mundialista

La Jefa de Gobierno asistió al evento cultural y deportivo que se realizó en en Paseo de la Reforma como parte de los festejos del Mundial 2026

Clara Brugada enfrenta rechiflas durante la celebración del Gran Desfile Mundialista

Achraf Hakimi, estrella de Marruecos, defiende a periodista mexicano en conferencia de prensa del Mundial

El marroquí defendió al mexicano pese a que las autoridades de la FIFA le insistían en que debía hablar inglés el reportero

Achraf Hakimi, estrella de Marruecos, defiende a periodista mexicano en conferencia de prensa del Mundial

Llega el Spider-Fest a la CDMX, actores de doblaje, concursos y proyecciones gratis: lugar, fecha y horario

Los asistentes podrán disfrutar de conferencias y meet & greet con Alberto Bernal y otros actores del Spider-verse, además de proyecciones, concursos y una zona de artículos coleccionables, todo en el norte de la Ciudad de México

Llega el Spider-Fest a la CDMX, actores de doblaje, concursos y proyecciones gratis: lugar, fecha y horario
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a balazos a Isela Lizbeth González, asambleísta del PRD Oaxaca, en pleno centro de Santiago Pinotepa Nacional

Asesinan a balazos a Isela Lizbeth González, asambleísta del PRD Oaxaca, en pleno centro de Santiago Pinotepa Nacional

Fiscalía de Oaxaca detiene a probable autor del ataque contra el presidente municipal de Miahuatlán en menos de 24 horas

Cateo en Zapopan: fuerzas federales aseguran laboratorio de metanfetaminas y un kilo de fentanilo

Cae presunta integrante de “Los Olmos Fragoso”, banda ligada a robos de casas en CDMX

FGR asegura más de 22 mil litros de hidrocarburo en cateo realizado en Zapopan

ENTRETENIMIENTO

Llega el Spider-Fest a la CDMX, actores de doblaje, concursos y proyecciones gratis: lugar, fecha y horario

Llega el Spider-Fest a la CDMX, actores de doblaje, concursos y proyecciones gratis: lugar, fecha y horario

Elaine Haro sorprende con baile espontáneo en Acapulco junto a Consuelo Duval y Karla Camacho

“Pásele, pásele”: la obra que busca hablar de las personas en situación de calle y las adicciones, con danza y sonidero

Gloria Trevi, Yuri y los Tucanes de Tijuana a la cabeza de la Feria Nacional de San Juan del Río 2026: fechas, artistas y horarios

Salma Hayek confiesa sentirse honrada tras la inauguración del Mundial 2026: “Viva México”

DEPORTES

Achraf Hakimi, estrella de Marruecos, defiende a periodista mexicano en conferencia de prensa del Mundial

Achraf Hakimi, estrella de Marruecos, defiende a periodista mexicano en conferencia de prensa del Mundial

Brasil debuta en el Mundial 2026: México recibe a su afición en el arranque de la Copa del Mundo

Qué opina la afición de Colombia sobre Julián Quiñones, futbolista que metió gol con México en el Mundial 2026

México vs Corea del Sur: así le ha ido al Tri contra rivales asiáticos en los Mundiales

Aficionado encara a Cuauhtémoc Blanco tras el México vs Sudáfrica del Mundial 2026: “Te buscan en Cuernavaca, che ratero”