Exhiben a diputado del PT por usar tenis de hasta 20 mil pesos en el Mundial 2026

El diputado Antonio López Ruiz, fue captado en el Estadio Ciudad de México con calzado Givenchy y accesorios de lujo en la inauguración del Mundial 2026. (Especial)

La presencia de Antonio López Ruiz, diputado federal del PT, en el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca reavivó el debate en redes sobre la congruencia política y sus gastos.

El legislador fue captado por diversos asistentes y usuarios luciendo unos tenis Givenchy valuados en cerca de 20 mil pesos, escoltado por otros accesorios de lujo en uno de los eventos más costosos del año.

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La presencia de Antonio López Ruiz, diputado federal del PT, en el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca reavivó el debate sobre la congruencia política. (X/ @soy_tonolopez)

La polémica no tardó en escalar. La imagen del diputado, quien ha impulsado un discurso de austeridad y cercanía con la ciudadanía, contrastó con la ostentación pública justo en un país donde el precio de los boletos rebasó los ingresos de la mayoría de ciudadanos.

¿Quién es Antonio López Ruiz y cuál es su papel en el PT?

La polémica por los tenis de lujo llevó a muchos a preguntarse por el perfil y trayectoria del diputado. Antonio López Ruiz es diputado federal y forma parte de la bancada del Partido del Trabajo.

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López Ruiz ha defendido públicamente la agenda de la Cuarta Transformación y se ha pronunciado en contra de los excesos en la función pública.

Su carrera legislativa incluye la presentación de iniciativas centradas en derechos sociales y combate a los privilegios.

Antonio López Ruiz integra la bancada del Partido del Trabajo y defiende públicamente la agenda de la Cuarta Transformación. (X/ @soy_tonolopez)

El caso ahora lo posiciona dentro de la mirada nacional, donde la coherencia entre su discurso y su vida pública es cada vez más exigida.

Tenis Givenchy y el discurso de cercanía con el pueblo

El episodio comenzó con la publicación de fotografías en las que Toño López aparece en las afueras del Coloso de Santa Úrsula, acompañado de colegas, y con accesorios que rebasan el salario mensual promedio de millones de mexicanos.

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Los señalamientos por su Rolex , los precios de sus entradas preferenciales y principalmente por sus Givenchy Wing Sneaker High Top , que oscilan entre los 11 mil y los 17 mil pesos en sitios de reventa, se multiplicaron ampliamente.

Usuarios reclamaron la falta de coherencia entre el discurso de “primero los pobres” y la realidad de los representantes, al exhibir artículos de alto costo y acceso a asientos preferentes.

Se multiplicaron los señalamientos por un Rolex, entradas preferenciales y los Givenchy Wing Sneaker High Top, que se venden entre 11 mil y 17 mil pesos. (Captura de pantalla)

El caso de los tenis de casi 20 mil pesos se convirtió en un símbolo de la distancia entre la clase política y la vida de la mayoría de los ciudadanos.

Otros políticos y empresarios en el Mundial 2026

La presencia de Toño López no fue la única que llamó la atención. La inauguración del Mundial 2026 se convirtió en un escaparate de la élite política y empresarial mexicana, con asistentes que ocuparon zonas preferentes del estadio.

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Entre los asistentes estuvieron Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), Samuel García (gobernador de Nuevo León), Alessandra Rojo de la Vega (alcaldesa de Cuauhtémoc), Xóchitl Gálvez (excandidata presidencial), Pablo Lemus (gobernador de Jalisco) y Ricardo Salinas Pliego (empresario).

Los boletos para el evento alcanzaron precios que superaron los 100 mil pesos en zonas VIP y hasta 245 mil pesos en paquetes hospitality.

La inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México reunió a políticos y empresarios como Ricardo Salinas Pliego Alejandro Moreno, Samuel García, Alessandra Rojo de la Vega y Xóchitl Gálvez. (Foto: Redes)

Así, la asistencia masiva de políticos y empresarios reforzó la percepción de privilegio en torno al medíático evento en la CDMX.