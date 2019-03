"Cuando se habla de los certificados de obra o de adelanto de obra (que no deben confundirse) surge de manera inmediata la necesidad de compulsar la causa 'Vialidad Nacional', que ha superado esta etapa inicial para encontrarse actualmente en instancia de juicio oral. Nótese que en el auto de procesamiento dictado se afirma que luego de finalizado el último mandato presidencial de Cristina Fernández, Austral Construcciones hizo abandono de las obras que llevaba a cabo en la provincia de Santa Cruz no obstante que el Estado nacional no le adeudaba el pago de obra alguna", se resaltó.