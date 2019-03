Hace diez días, García Cuerva concelebró misa con el vicario monseñor José María Bailña y el presbítero José María Di Paola en la basílica Nuestra Señora de Luján tras un encuentro de dos días con 2.000 personas de barrios de todo el país. En su homilía uno de los temas centrales fue la droga y pidió no sentirse derrotados ni sentir que "la droga les ganó" a quienes hayan caído en esa tentación. "Nosotros creemos en la victoria de Jesús en la cruz. Mas allá de las dificultades, no debemos bajar los brazos. La droga no tiene más poder que Jesús", alentó a los que pelean contra ese drama.