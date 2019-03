Fuentes judiciales explicaron que el cargo de cuarto juez -a diferencia de los titulares- permite no estar presente en todas las audiencias. "Si eventualmente no puede asistir queda todo grabado para que después lo vea", señaló un juez en caso que Palliotti no pueda asistir por el cúmulo de trabajo que alegó. Y hay un antecedente. Giménez Uriburu es el cuarto juez en el juicio oral a Báez por lavado de dinero y no está yendo a las audiencias porque se le superponen con otro juicio. Pero tiene todas las filmaciones para ver.