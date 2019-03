"Veo datos, no relatos. Veo qué me dicen y cómo evolucionan las cosas. Cuando leo los diarios me hago una imagen de cómo la gente enmarca la información, pero esto no me dice cuál es la información", remarca Saldías. A su vez, Schober explica que trata de no enfocarse en nada que no sea fáctico. No obstante, destaca que es bueno leer otras opiniones "para saber lo que piensan".