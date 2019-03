La ministra acaba de finalizar una semana complicada, con ollas populares en las calles, piquetes y advertencias de nuevas protestas de parte de los movimientos sociales. No obstante, se muestra dispuesta a negociar y asegura que no rechazará el diálogo con ninguna ONG o grupo piquetero más allá de cualquier color político. Pero advierte: "Para dialogar hay que saber escuchar de los dos lados, hablar con la verdad y saber que a veces la respuesta puede ser la que uno espera. Y eso no debería obstruir el diálogo", dijo.