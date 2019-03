Junto al ex funcionario kirchnerista son juzgadas otras nueve personas en las dos causas y se prevé que el proceso dure cuatro meses. Uno de los acusados es el ex titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) Daniel Reposo, quien había sido propuesto por la ex presidenta Cristina Kirchner para ocupar la Procuración General de la Nación pero el Senado rechazó su nombramiento.