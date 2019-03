Para el juez, "no resulta un dato menor en aras a la consecución de los fines propuesto por el instituto sub examine que el procesado haya ofrecido cubrir los gastos del operativo policial generado a partir de su conducta. Teniendo en vista la resocialización del nombrado, el primer paso debe necesariamente implicar el reconocimiento de que todo acto acarrea una consecuencia y, en ese sentido, no hay indicio más firme de ello que el ofrecimiento de hacerse cargo de la erogación que el Estado se vio obligado a realizar para prevenir la falsa alarma provocada" por él.