Cineteca Nacional se suma al Mundial 2026 con el ciclo “Cine y fútbol: una mirada diferente”

Un panel de expertos, incluyendo a Roberto Ortiz, Luisa Bravo, Nelson Carro y Lourdes, discute temas relacionados con el Mundial 2026, con un fondo de collage que destaca las banderas de los países anfitriones y símbolos futbolísticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte de las actividades del llamado Mundial Social, la Secretaría de Cultura y la Cineteca Nacional anunciaron el ciclo “Cine y fútbol: una mirada diferente”, una selección de largometrajes de ficción y documentales que buscan mostrar al fútbol más allá de la competencia deportiva, como un fenómeno vinculado con la identidad, la memoria colectiva, la inclusión y la transformación social.

La programación se exhibirá en las tres sedes de la Cineteca y estará conformada por producciones de México, Argentina, Brasil, Chile y otros países de América Latina, con historias que abordan desde el fútbol femenil hasta los movimientos sociales relacionados con este deporte.

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El fútbol como vehículo de cultura e identidad

Durante la presentación del ciclo, Nelson Carro, director de Difusión y Programación de la Cineteca Nacional, explicó que la muestra es coherente con la línea cultural que impulsa la institución y que aprovecha el contexto del Mundial 2026 para reflexionar sobre el papel del fútbol en la sociedad.

“El fútbol está en todas partes. Es un deporte que mueve multitudes, pero también es un factor de identidad presente en todos los órdenes de la vida”, señaló.

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El funcionario destacó que la selección se enfoca exclusivamente en producciones mexicanas y latinoamericanas, con el objetivo de ofrecer una perspectiva distinta a la que suele encontrarse en los espacios deportivos tradicionales.

Además, explicó que el programa incorpora historias que abordan temas como las mujeres en el fútbol, las comunidades periféricas y los procesos de inclusión social impulsados a través del deporte.

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Cine sobre fútbol femenil y cohesión social

Entre las producciones más destacadas se encuentra Ángeles FC, documental mexicano estrenado en 2025 que retrata la práctica del fútbol femenino en una región del norte del país marcada por problemáticas sociales y de seguridad.

La película muestra cómo el deporte puede convertirse en una herramienta de integración comunitaria y desarrollo para niñas y jóvenes.

La programación también incluye títulos que narran la creación de la primera selección femenina de Brasil y la historia del primer Mundial de Fútbol Femenil de 1971, celebrado en el histórico Estadio Azteca.

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Funciones especiales y películas restauradas

De forma paralela, la sede de Xoco realizará funciones especiales de la película Fútbol México 70, dirigida por Alberto Isaac y proyectada en su formato original de 35 milímetros.

Asimismo, el público podrá disfrutar de la versión restaurada de Ulama, el juego de la vida y la muerte, dirigida por Roberto Rochín, una obra que explora uno de los juegos tradicionales más antiguos de México.

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Las películas que integran el ciclo

La muestra reúne producciones que analizan el fútbol desde distintas perspectivas históricas, sociales y culturales.

Entre los títulos confirmados se encuentran:

México 71

Las primeras

Democracia en blanco y negro

El 5 de Talleres

Historias de fútbol

Atlético San Pancho

Ángeles FC

La inclusión de Atlético San Pancho busca acercar la programación a las infancias mediante una historia que combina valores deportivos, amistad y trabajo en equipo.

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Cine, deporte y visión latinoamericana

En la presentación también participaron el director del documental Tan cerca de las nubes, Manuel Cañibe; la futbolista Lourdes de la Rosa; la productora Luisa Bravo y el director Roberto Ortiz.

Los participantes coincidieron en que el ciclo representa una oportunidad para ampliar la conversación sobre el fútbol, reconocer el papel de las mujeres dentro del deporte y visibilizar historias creadas desde regiones alejadas de los grandes centros de producción cultural.

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Con esta iniciativa, la Secretaría de Cultura busca que el público vea al fútbol como una manifestación cultural presente en múltiples ámbitos de la vida cotidiana, a través de una selección cinematográfica que privilegia la mirada mexicana y latinoamericana.

¿Dónde consultar la programación?

Las fechas, horarios y sedes de todas las funciones del ciclo “Cine y fútbol: una mirada diferente” pueden consultarse en el sitio oficial de la Cineteca Nacional.

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