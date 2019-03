– Es que es un libro un poco descorazonador, porque hablo de cosas que tal vez no tengamos tantas ganas de escuchar como cuán difícil es terminar en serio con este problema. También, creo, que es la primera vez que se plantea un análisis distinto al que estamos acostumbrados, que es el enfoque cultural-penal, casi como que los argentinos somos así, que lo llevamos en la sangre que heredamos de la Corona española, y que lo máximo que podemos hacer es correr detrás de los hechos de la corrupción, ir con la garrote a ver si metemos a alguno preso, lo que hacemos muy mal. El libro intenta dar una mirada distinta, institucional, sistémica, preventiva que nos pueda decir qué se puede hacer para que estos hechos no se repitan. Con la tragedia de Once, por ejemplo, vimos que la corrupción mata. Y que el Derecho penal llegó tarde, pero es lógico que sea así, porque es posterior a los hechos.