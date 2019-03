"Estoy muy tranquila con este fallo. Siempre estuve a derecho, siempre creí en la justicia y que el nivel superior haya entendido que tenía que estar en libertad . Soy inocente y en el juicio oral y público se va a demostrar, se van a aportar todas las pruebas que ya están en el expediente para saber de qué no hubo lavado, no me quedé con dinero ajeno", sostuvo Ayala a través de un comunicado de prensa tras la resolución de Casación.