En Casa Rosada no cayó bien el trascendido. Tampoco habían caído bien los reiterados pedidos de Monzó de dejar la Cámara baja antes de fin de año, una insistencia atendible si se tiene en cuenta que el trabajo parlamentario finalizará con el inicio de la campaña presidencial y que el dirigente de Carlos Tejedor no tendrá ninguna injerencia en la estrategia. Conscientes de la derrota, en el entorno del diputado creen que no tiene sentido estirar un matrimonio que perdió el amor hace rato.