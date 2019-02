En tierra matancera tampoco estuvo Axel Kicillof, el nombre que impulsa el Instituto Patria para que sea candidato a gobernador en Buenos Aires. Los intendentes que están encolumnados detrás de Cristina Kirchner esperan la definición de la ex presidente. Tienen en claro cuál es la jugada electoral que el kirchnerismo puede llevar adelante. Si la ex jefa de Estado es candidata, el ex ministro de Economía no peleará por la gobernación. Si ella finalmente no busca un nuevo mandato, las acciones de Axel aumentan. La estrategia se debe a la necesidad de no armar una fórmula con perfil ultra kirchnerista. "Hay que pescar votos en otras peceras", repiten los intendentes. Especulaciones que contienen en información en cada palabra.