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Mónica Cruz y Carlos Bardem reflexionan sobre la atracción sexual hacia sus cuñados: “Es un tío muy guapo, pero no sale de ahí”

Los hermanos de Penélope Cruz y Javier Bardem colaboraron este domingo en ‘Zero dramas’ para hablar sobre atracción física y sexualidad

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Mónica Cruz y Carlos Bardem en 'Zero dramas' (RTVE).
Mónica Cruz y Carlos Bardem en 'Zero dramas' (RTVE).

La última entrega de Zero Dramas volvió a dejar uno de esos momentos televisivos curiosos que traspasan la pantalla. El espacio presentado por Loles León en La 2 reunió este domingo a varios rostros conocidos para abordar, sin filtros y con humor, temas relacionados con la sexualidad, las relaciones de pareja y la salud femenina. Entre los invitados destacaron Carlos Bardem, Martirio, Ana Morgade y Mery Bas, mientras que Mónica Cruz volvió a ejercer de copresentadora junto a León.

El programa abordó cuestiones tan diversas como el intercambio de parejas, la menopausia, la osteoporosis o el deseo femenino en la actualidad. En uno de los momentos más reivindicativos de la noche, Ana Morgade aprovechó la conversación sobre salud ósea para reclamar públicamente una mayor atención sanitaria hacia las mujeres. Tras escuchar las explicaciones de una especialista, la humorista pidió que la sanidad pública incorporara revisiones gratuitas de osteoporosis y programas de rehabilitación posparto.

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La conversación también derivó hacia la evolución de la sexualidad femenina y los tabúes que históricamente la han rodeado. Martirio recordó que durante décadas hablar abiertamente sobre deseo sexual femenino era prácticamente impensable, aunque celebró que la sociedad haya avanzado en ese terreno. Un discurso que encontró el respaldo inmediato de Loles León, quien lanzó un mensaje contundente contra quienes defienden retrocesos sociales.

Sin embargo, el instante más comentado llegó cuando Mónica Cruz planteó una pregunta inesperada relacionada con las fantasías sexuales dentro del entorno familiar. Entre risas, la actriz quiso saber si alguno de los presentes había sentido alguna vez atracción por la pareja de un hermano o hermana: ¿Habéis tenido deseos sexuales o fantasías con la pareja de tu hermano o hermana? Vamos, con vuestros cuñados o cuñadas. Carlos como contestemos esta tú y yo nos hacemos virales”.

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Penélope y Mónica Cruz en una alfombra roja (Europa Press)
Penélope y Mónica Cruz en una alfombra roja (Europa Press)

“Es una mujer bellísima, pero no”

Carlos Bardem reaccionó con ironía preguntando si la cuestión había sido escogida específicamente para esa noche: “¿Esta pregunta ha sido casualmente hoy?, ¿no teníamos otro día para preguntar eso?”. Después, el actor trató el asunto con humor y explicó que jamás ha visto a Penélope Cruz desde una perspectiva romántica, pese a reconocer su evidente atractivo: “Es una mujer bellísima, pero no”

La actriz respondió en la misma línea al hablar de Javier Bardem, a quien definió como un hombre atractivo, aunque incapaz de verlo más allá de su papel como cuñado: “Yo igual, no puedo verlo como un hombre. A ver, me explico. Mi cuñado es un tío muy guapo, pero es mi cuñado, no sale de ahí”. Entre bromas y carcajadas, ambos dejaron claro que el vínculo familiar pesa mucho más que cualquier consideración física.

Javier Bardem, al recibir el Premio Donostia: "Este galardón es la guinda".

Después del tono desenfadado inicial, Carlos Bardem quiso profundizar en la conversación y reflexionó sobre la naturaleza de la imaginación y las fantasías: “Ahora hablando en serio, y sacándolo del chascarrillo personal, es interesante reflexionar sobre la imaginación porque es incontrolable. No puedes luchar contra ella, y lo que denota la civilización es que hay unos límites como el respeto y no hacer daño nunca a nadie”.

La especialista presente en el programa respaldó esta idea y explicó que las fantasías son mecanismos habituales dentro de la sexualidad humana. Según detalló, el cerebro acumula experiencias, deseos e imágenes que luego pueden aparecer tanto en sueños como en pensamientos íntimos sin que ello implique necesariamente una intención real.

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