Cancillería de Bolivia respondió a Gustavo Petro y rechazó sus declaraciones sobre “insurrección popular”

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro provocaron una respuesta oficial de la Cancillería boliviana.- crédito Iván Valencia/AP

La Cancillería de Bolivia se pronunció este domingo 17 de mayo frente a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró a través de sus redes sociales que “Bolivia vive una insurrección popular” en medio de la situación política y social que atraviesa ese país.

El pronunciamiento del Gobierno boliviano fue publicado sobre las 8:30 de la noche mediante un comunicado oficial en el que expresó su rechazo a las afirmaciones realizadas por el mandatario colombiano y reiteró la importancia del respeto a la soberanía y a la no injerencia en asuntos internos.

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En el comunicado, el Estado Plurinacional de Bolivia señaló que las declaraciones de Petro “no reflejan la relación de amistad, respeto y cooperación entre los pueblos de Bolivia y Colombia”.

Además, el Gobierno boliviano aseguró que considera “improcedente cualquier interpretación o caracterización externa” que pueda distorsionar la situación actual del país o profundizar las tensiones internas.

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“Bolivia considera improcedente cualquier interpretación o caracterización externa que distorsione la naturaleza de los acontecimientos actuales o que contribuya a profundizar la confrontación entre bolivianos”, señaló la Cancillería.

El documento también enfatizó que los desafíos internos del país deben resolverse mediante mecanismos institucionales y democráticos que correspondan exclusivamente al pueblo boliviano.

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“El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia reafirma que los desafíos actuales deben ser resueltos en el marco del orden constitucional, el respeto a las instituciones democráticas y mediante mecanismos de diálogo que corresponden exclusivamente al pueblo boliviano”, agregó el pronunciamiento.

Bolivia afirmó que interpretaciones externas podrían profundizar la confrontación política y social en el país.- crédito EFE/ Luis Gandarillas

El Gobierno boliviano defendió el principio de no injerencia

Otro de los puntos centrales del comunicado fue la referencia al principio de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, uno de los pilares de las relaciones diplomáticas en América Latina.

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La Cancillería recordó que las transformaciones políticas y sociales que requiere Bolivia deben ser impulsadas por sus propios ciudadanos y dentro de los mecanismos democráticos establecidos.

“Las transformaciones que Bolivia requiere (...) deben ser impulsadas por los propios bolivianos, en paz, con responsabilidad democrática y pleno respeto a su soberanía”, indicó el documento oficial.

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Asimismo, el Gobierno boliviano reiteró que actualmente ya existen espacios de diálogo abiertos con distintos sectores sociales, políticos y productivos del departamento de La Paz.

“El diálogo ya ha sido convocado y se encuentra en curso con distintos sectores sociales, políticos y productivos”, afirmó la Cancillería.

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Finalmente, el Estado boliviano ratificó su compromiso con la estabilidad democrática y la búsqueda de soluciones pacíficas e institucionales frente a la situación interna del país.

El Gobierno boliviano rechazó las afirmaciones del mandatario colombiano y defendió el principio de no injerencia. - corpecito cancillería

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre Bolivia?

La reacción de Bolivia se produjo luego de que el presidente Gustavo Petro publicara un mensaje en sus redes sociales refiriéndose al panorama político boliviano.

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En su pronunciamiento, el mandatario colombiano aseguró que “Bolivia vive una insurrección popular” y afirmó que esta situación sería una respuesta a lo que calificó como una “soberbia geopolítica”.

Petro también manifestó que su gobierno estaría dispuesto a colaborar en una salida pacífica a la crisis política boliviana, siempre y cuando existiera una invitación formal.

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“Mi gobierno está dispuesto, si es invitado, a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana”, escribió el jefe de Estado.

En el mismo mensaje, el presidente colombiano hizo referencia a la necesidad de fortalecer una “democracia profunda” en América Latina y habló sobre la importancia del diálogo político en la región.

Además, Petro recordó una conversación que sostuvo en Panamá con el presidente de Bolivia sobre el exmandatario Jaime Paz Zamora y expresó su deseo de que se abra un diálogo para transformar a Bolivia “en una democracia cada vez más profunda y soberana”.

Petro aseguró en redes sociales que Bolivia atraviesa una “insurrección popular” y pidió abrir espacios de diálogo. - crédito @petrogustavo/X

Declaraciones generan reacciones diplomáticas

Las declaraciones del presidente colombiano y la posterior respuesta de la Cancillería boliviana se producen en medio de un contexto político complejo en Bolivia, marcado por tensiones internas y debates sobre el rumbo político e institucional del país.

Hasta el momento, el Gobierno colombiano no se ha pronunciado oficialmente frente al comunicado emitido por Bolivia.