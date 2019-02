Me parece muy sana, una señal ética muy importante para la ciudadanía de que no estamos saltando de cargo en cargo, y también de que nos interesan las propuestas y el sueño que tienen muchos santafecinos de vivir en una provincia mejor, de logar el orden y la tranquilidad que la provincia no tiene porque al socialismo se les fue de las manos la seguridad, por lo menos desde la gestión de Bonfatti. Ojalá todos los partidos lo hicieran, la ley no los obliga a hacerlo pero me parece éticamente lo que la gente espera de nosotros, una actitud honesta.