En las últimas horas, Miguel Ángel Plo y Federico Zupicich fueron trasladados a los tribunales federales de Comodoro Py. Se trata del ex defensor de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, uno de los ex secretarios de Néstor Kirchner, y de su yerno, quienes ayer fueron detenidos en el marco de la causa de los Cuadernos de la corrupción. No está previsto que hoy declaren y quedarán a disposición del Servicio Penitenciario Federal.