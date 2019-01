Por el lado del peronismo tres candidatos reunieron un respaldo del 19 por ciento: Sergio Massa (12%), Juan Manuel Urtubey (6%) y Miguel Angel Pichetto (1%). A diferencia del resto de los espacios, estos tres dirigentes ya manifestaron su deseo de competir por las elecciones presidenciales en una interna. En la encuesta no aparece la opción del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, que fue agitada desde distintos sectores durante el comienzo del año. Si se menciona a otros dos dirigentes que no cosechan adhesiones: Felipe Solá y Florencio Randazzo. Con Nicolás del Caño como único candidato, la izquierda cosecha un 4 por ciento.