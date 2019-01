"Después, las ausencias, hay compañeros que no están en el país, o que no está el secretario general y está el secretario adjunto, es decir que ausencias de los que nosotros consideramos no hay ninguna, para nada. Los que las fabrican son aquellos que están queriendo crear peleas o algunos entredichos, porque están bastante preocupados y asustados, tanto del Gobierno como del kirchnerismo, por la alternativa que ha aparecido que es Roberto Lavagna", completó el gastronómico.