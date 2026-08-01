Exigen suspensión inmediata de funcionario chino acusado de solicitar dinero para destrabar una factura en la Primera Línea del Metro de Bogotá

La acusación apunta a directivos de la firma china del consorcio, señalados de pedir efectivo para liberar una factura de hasta 1.200 millones que llevaba semanas sin la autorización final - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

Un escándalo de presunta corrupción sacude la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá tras la divulgación de un video en el que un alto directivo de la empresa China Harbour Engineering Company Limited (Chec), parte del consorcio encargado de la obra, recibe 60 millones de pesos en efectivo de un subcontratista.

La grabación, revelada por Revista Semana, detalla el momento en que el dinero es entregado en paquetes de cinco millones de pesos, presuntamente como condición para autorizar el pago de una factura que llevaba semanas retenida.

Según la denuncia revelada por medios nacionales y destacada por el concejal Andrés Barrios, un funcionario de Chec habría recibido $60 millones en efectivo de contratistas de la Unión Temporal Metrobuild para autorizar un corte de obra y destrabar pagos pendientes.

PUBLICIDAD

La exigencia se habría presentado durante la solicitud de pago de una factura correspondiente a marzo de 2026, por un valor entre 1.000 y 1.200 millones de pesos, que ya contaba con todos los requisitos y aprobaciones, excepto la firma final del gerente general.

Según la denuncia, Yang exigió 60 millones de pesos en las oficinas de CHEC para autorizar el pago retenido por supuestos problemas de calidad en vigas - crédito Metro de Bogotá

Respuesta de la Empresa Metro de Bogotá

La Empresa Metro de Bogotá S.A. (EMB) confirmó que tuvo conocimiento de los hechos antes de la publicación periodística y que, tras una revisión interna, constató que el implicado es un directivo de Chec, empresa integrante del consorcio constructor de la Primera Línea. La EMB enfatizó que el presunto acto de corrupción se habría dado en la relación entre el empleado de Chec y sus subcontratistas, sin participación directa de la administración de la obra ni de recursos públicos.

PUBLICIDAD

La EMB rechazó de manera categórica cualquier conducta que atente contra la transparencia y la legalidad en el desarrollo del proyecto, considerado el más relevante de infraestructura en la historia de Bogotá. Como respuesta, la empresa notificó a la Banca Multilateral y radicó la denuncia ante la Fiscalía, poniendo a disposición de los investigadores toda la información necesaria para esclarecer los hechos.

La entidad sostuvo que el episodio se habría dado entre una compañía del consorcio y sus proveedores, y que ya informó a la Banca Multilateral y entregó documentación a los investigadores para el esclarecimiento - crédito Empresa Metro de Bogotá

La entidad aclaró que, aunque el proyecto es público, los dineros comprometidos en el caso corresponden a recursos privados entre contratistas, por lo que el avance de la obra —que ya supera el 80%— no se ve afectado por el presunto soborno.

PUBLICIDAD

Además, reiteró que la EMB ha cumplido todos los pagos de acuerdo con el modelo financiero pactado y que el concesionario Metro Línea 1 (ML1) tiene la obligación de transferir los recursos a sus subcontratistas en los plazos estipulados.

La empresa hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad y recordó que la transparencia y la protección de los recursos públicos son principios irrenunciables en la ejecución de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

La denuncia ante la Fiscalía señala a Wang Chuang y a un directivo identificado como Yang por un presunto soborno vinculado a pagos del viaducto del Metro de Bogotá - crédito Metro de Bogotá / Facebook

Solicitudes de los concejales y control político

La revelación del video y la denuncia penal generaron reacciones inmediatas en el Concejo de Bogotá. El concejal Juan David Quintero (Nuevo Liberalismo) exigió la suspensión inmediata del directivo de Chec involucrado en el escándalo, argumentando que “ni una sola sospecha de corrupción puede manchar la obra más importante de Bogotá”.

PUBLICIDAD

Quintero instó tanto a la EMB como al alcalde Carlos Fernando Galán a solicitar a Chec la suspensión preventiva del funcionario mientras avanza la investigación judicial, bajo el principio de proteger la legitimidad y confianza pública en una infraestructura clave para la ciudad.

El concejal Juan David Quintero solicitó a la Empresa Metro y al alcalde Carlos Fernando Galán exigir a la firma china apartar al involucrado mientras avanza el proceso, para proteger la confianza en el proyecto - crédito Prensa Juan David Quintero

El cabildante subrayó que la transparencia debe ser un principio inquebrantable en la ejecución de grandes proyectos y que cualquier duda sobre el manejo contractual debe ser enfrentada con decisiones firmes y oportunas.

“No se puede tolerar ni siquiera una mera sospecha de corrupción en la ejecución de la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Por eso le hacemos un llamado urgente y contundente a la Empresa Metro y al alcalde para que soliciten la suspensión inmediata del directivo acusado”, declaró Quintero.

PUBLICIDAD

El concejal Andrés Barrios (Centro Democrático) también anunció la radicación de una proposición para adelantar un debate de control político en el Concejo, con el fin de que el distrito explique las medidas adoptadas para proteger los recursos públicos y aclare si existen fallas en los mecanismos de supervisión e interventoría del proyecto.

Barrios enfatizó la necesidad de investigar a fondo cualquier irregularidad y de garantizar que los recursos de los bogotanos estén debidamente protegidos. Asimismo, advirtió que: “Bogotá ha esperado más de 80 años para hacer realidad su Metro. No podemos permitir que la corrupción empañe la obra de infraestructura más importante de la ciudad ni que los recursos de los bogotanos terminen siendo utilizados como una caja menor”.

PUBLICIDAD

El concejal Andrés Barrios anunció una proposición para que el Distrito explique medidas de vigilancia e interventoría, luego de conocerse que una cuenta entre 1.000 y 1.200 millones permaneció detenida por semanas - crédito Prensa Andrés Barrios

Finalmente, el cabildante reiteró que ejercerá control político estricto para asegurar que la ejecución de la Primera Línea avance bajo criterios de transparencia y legalidad.