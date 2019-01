Urtubey sostuvo que en la actualidad "hay una suerte de calma financiera" pero aseguró que "no se está entendiendo el problema al que vamos en el 2020 si no se corrige la política". "La confianza internacional que hoy puede estar tolerando determinadas incorrecciones en materia económica, el año que viene no veo porque las vaya a tolerar si no hay cambios", indicó.