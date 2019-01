"Las medidas aisladas no funcionan. No hay magia. Se deben tomar medidas políticas, macro y microeconómicas. Un acuerdo social es necesario para comenzar a coordinar expectativas entre precios y salarios. El equilibrio fiscal es necesario, pero no suficiente, como lo estamos viendo", aseguró Marco Lavagna, uno de los referentes económicos de Massa e hijo de Roberto Lavagna, otro ex ministro que suena también como presidenciable y al que se lo vio esta semana junto al senador Pichetto en Pinamar. Massa también pidió un acuerdo de precios y salarios por estos días veraniegos.